EUA e Coreia do Sul prometem desenvolver escudo antimísseis

O ministro sul-coreano da Defesa e seu colega americano prometeram nesta terça-feira prosseguir com o desenvolvimento de um escudo antimísseis americano, apesar da veemente oposição chinesa, informou Seul.

Os dois aliados haviam anunciado em 2016 a intenção de instalar na Coreia do Sul o sistema THAAD, após uma série de testes de mísseis e dois testes nucleares da Coreia do Norte.

O novo secretário americano da Defesa, James Mattis, e o ministro sul-coreano Han Min-Koo reiteraram o apoio ao projeto em uma conversa telefônica poucos dias antes de uma viagem de Mattis pela Ásia, informou o ministério sul-coreano.

A atitude para a Ásia do novo governo americano preocupa antigos aliados de Washington na região, como Seul e Tóquio.

Durante a campanha eleitoral, o presidente Donald Trump ameaçou retirar as tropas americanas da Coreia do Sul e do Japão, caso estes países não financiassem em maior parte a própria defesa.

Mattis e Han expressaram preocupação com as crescentes ameaças da Coreia do Norte e concordaram com “a necessidade de seguir adiante com a instalação do THAAD como estava previsto”, afirma um comunicado do ministério.

O dirigente norte-coreano Kim Jong-Un afirmou no início do mês que o país está nas “etapas finais” para conseguir testar um míssil balístico intercontinental (ICBM).

O projeto do escudo antimísseis provocou a irritação da China. Pequim teme que prejudique suas próprias capacidades balísticas e adotou uma série de medidas consideradas por Seul como represálias econômicas.

Os habitantes da região onde está prevista a instalação também são contrários e vários candidatos à próxima eleição presidencial sul-coreana prometeram abandonar o projeto em caso de vitória.

Mattis deve visitar a Coreia do Sul na quinta-feira e sexta-feira, antes de seguir para o Japão, em sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu o cargo.