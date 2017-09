EUA e Coreia do Sul planejam manobras em resposta a Pyongyang

Seul – Estados Unidos e Coreia do Sul planejam posicionar um porta-aviões nuclear, vários bombardeiros e outros equipamentos estratégicos na península coreana em resposta ao último teste nuclear da Coreia do Norte, informou nesta segunda-feira o Ministério de Defesa sul-coreano.

O Exército do país realizará além disso este mês manobras com fogo real da qual participarão caças F-15K equipados com mísseis de ar-terra “Taurus”, segundo informação do Ministério sul-coreano no seu relatório à Assembleia Nacional (Parlamento), publicada pela agência local “Yonhap”.

O anúncio de Seul foi feito poucas horas depois dos exercícios com fogo real realizado pelo país nos quais ensaiou ataques a instalações nucleares norte-coreanas, em resposta ao sexto teste nuclear feito por Pyongyang na véspera.

A Coreia do Norte testou no domingo a sua bomba atômica mais potente até o momento, um artefato termonuclear que segundo o governo do país pode ser instalado em um míssil intercontinental, o que, se for confirmado, representaria um importante e perigoso avanço em suas capacidades militares.