EUA e Arábia Saudita se unem contra financiamento do terrorismo

Estados Unidos e Arábia Saudita anunciaram no domingo a criação de uma estrutura regional para lutar contra o financiamento do terrorismo, durante a visita do presidente Donald Trump a Riad.

O Centro contra o Financiamento ao Terrorismo (TFTC) será integrado por seis países do Golfo Pérsico (Kuwait, Catar, Bahrein, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos), que compartilharão informações sobre as redes de financiamento de grupos como o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda, informou o Departamento do Tesouro.

Outros objetivos da TFTC são as “ameaças”, que segundo Washington procedem do Irã e do regime sírio, informa um comunicado.

A nova estrutura poderá coordenar represálias contra os grupos.

O TFTC “melhorará as ferramentas existentes e a cooperação entre nossos aliados no Golfo com o objetivo de atacar de modo eficaz novas ameaças”, afirmou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

O Departamento do Tesouro é o responsável pelo combate econômico aos grupos terroristas e adotou várias sanções contra redes suspeitas de financiar o grupo Estado Islâmico, os talibãs ou o Hezbollah.

Durante a visita a Riad, Trump pediu aos líderes dos países muçulmanos que lutem contra o “extremismo islamita”.