EUA dizem que Rússia tenta redesenhar fronteiras à força

Kiev – O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse nesta quinta-feira, em visita à Ucrânia, que Washington continuará a pressionar a Rússia sobre o que chamou de comportamento agressivo de Moscou.

Mattis disse que a Rússia não tem respeitado o acordo de cessar-fogo de Minsk, criado para acabar com a violência separatista no leste da Ucrânia.

“Apesar das negações da Rússia, nós sabemos que eles estão buscando redesenhar as fronteiras internacionais à força, comprometendo a soberania e as nações livres da Europa”, disse Mattis a repórteres, ao lado do presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko.