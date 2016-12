EUA dizem que engajamento diplomático com a Rússia continua

Washington – Os Estados Unidos questionaram nesta quarta-feira comentários do porta-voz do governo da Rússia segundo os quais quase todos os canais de comunicação entre os dois países foram congelados, dizendo que o diálogo não foi interrompido.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou nesta quarta-feira que “quase todo nível de diálogo” com os EUA cessou, de acordo com a agência de notícias RIA.

“É difícil saber exatamente o que se pretendeu com este comentário, mas o engajamento diplomático com a Rússia continua em uma vasta gama de assuntos”, disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, John Kirby, em um comunicado.

“Que temos diferenças significativas com Moscou em alguns destes assuntos é bem sabido, mas não houve uma interrupção no diálogo.”

O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, e o chanceler russo, Sergei Lavrov, conversaram por telefone na terça-feira a respeito da situação na Síria, disse Kirby.