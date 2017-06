EUA condenam repressão a manifestações na Rússia

A Casa Branca condenou a detenção de centenas de manifestantes anti-corrupção na Rússia nesta segunda-feira, em uma crítica incomum do governo do presidente Donald Trump sobre violação dos direitos humanos de parte do Kremlin.

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, pediu ao governo da Rússia para libertar imediatamente todos os manifestantes pacíficos, detidos em marchas realizadas em todo o país.

“O povo russo merece um governo que apoie as ideias de livre mercado, um governo transparente e responsável, tratamento igualitário sob a lei e capacidade de exercer seus direitos sem medo de represálias”, disse Spencer.

Autoridades detiveram o político russo opositor Alexei Navalny e cerca de mil de seus partidários nesta segunda-feira, durante protestos contra a corrupção celebrados em todo o país.

A Casa Branca qualificou a detenção de observadores de direitos humanos e de jornalistas como afronta a “os valores centrais da democracia” e destacou que vai continuar monitorando a situação.

O governo Trump sempre se absteve de fazer comentários sobre os abusos de direitos humanos para além de suas fronteiras e frequentemente enaltece o regime de Vladimir Putin.

Os funcionários da administração anterior advertiram para o risco de se manter uma postura de incentive regimes autoritários que, por não sentirem pressão de parte dos Estados Unidos, ficam mais confortáveis para implantar medidas severas.