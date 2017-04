EUA condenam atentado na Síria que matou mais de 100 pessoas

Washington – Os Estados Unidos condenaram o atentado contra um comboio de evacuados que tirou a vida no sábado (15) de mais de 100 pessoas ao oeste de Alepo e deplorou “todas as formas de violência dirigida contra civis na Síria”.

“Os Estados Unidos condenam energicamente os ataques bárbaros contra civis inocentes, inclusive mulheres e crianças, no norte de Síria. Continuamos firmemente comprometidos com a derrota dos terroristas, incluídos o Estado Islâmico (EI) e a Al Qaeda, como nossa prioridade principal na Síria”, indicou um porta-voz do Departamento de Estado.

“Deploramos todos os atos que sustentam e dão poder aos extremistas de todas as partes, incluído o ataque (do sábado), bem como a imigração forçada, o aumento dos deslocamentos e todas as formas de violência dirigidas contra civis na Síria”, acrescentou o porta-voz interino Mark Toner.

Pelo menos 112 pessoas morreram no ataque, ao oeste de Alepo, entre eles 98 evacuados e vários voluntários do Crescente Vermelho Síria, que estavam facilitando o processo de evacuação, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos.