EUA começam a posicionar sistema antimíssil na Coreia do Sul

Seul – Os militares dos Estados Unidos começaram a transferir partes do sistema antimíssil THAAD para a Coreia do Sul, que informou que a instalação estará completa para sua operação total até o final deste ano.

“A Coreia do Sul e os Estados Unidos têm trabalhado para garantir uma capacidade operacional inicial do sistema THAAD em resposta ao avanço da ameaça nuclear e de mísseis da Coreia do Norte”, disse o ministério da Defesa sul-coreano em comunicado na quarta-feira (horário local).

Washington e Pyongyang estão aumentando a pressão um contra o outro nas últimas semanas, com os Estados Unidos enviando um grupo de porta-aviões e submarino nuclear para a região e a Coreia do Norte tentando mais lançamentos de mísseis.