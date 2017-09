EUA acusam Cuba de usar “arma sônica” contra diplomatas

Em 2016, diplomatas lotados na embaixada dos EUA em Havana começaram a se queixar de dificuldade para ouvir.

Em alguns casos, a perda auditiva foi tão severa que os funcionários tiveram de abandonar suas funções na ilha e regressar aos Estados Unidos.

Agora, os americanos dizem ter descoberto o motivo: Cuba estaria usando um aparelho para bombardear os diplomatas com ondas sonoras e deixá-los surdos.

Segundo os americanos, o suposto dispositivo trabalha fora do espectro audível, que vai de 20 Hz a 20 KHz, e por isso opera de forma silenciosa – mas emite radiação sonora suficiente para danificar a audição.

De acordo com fontes do governo americano ouvidas pelo jornal Boston Globe, os cubanos teriam instalado o aparelho nas residências dos diplomatas, fazendo com que eles fossem expostos à radiação sonora durante um longo período.

Também é possível que a radiação seja um efeito colateral de equipamentos de espionagem instalados pelo governo cubano – que negou a prática.

Se o ataque sonoro for confirmado, não terá sido a primeira vez que Cuba recorre a medidas pouco usuais contra os EUA.

Em 2006, o então presidente George W. Bush decidiu instalar um painel de LED na parede da embaixada americana em Havana, e usá-lo para exibir mensagens de propaganda política.

Fidel Castro reagiu cercando a embaixada com 138 bandeiras pretas, que bloqueavam a visão do LED. As bandeiras só foram retiradas em 2015.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da Superinteressante.