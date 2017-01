Estudante armado invade colégio no México e deixa 5 feridos

México – Um aluno armado invadiu nesta quarta-feira um colégio de ensino médio de Monterrey, no norte do México, e disparou contra os colegas, deixando cinco feridos, três deles em estado muito grave, informaram fontes oficiais.

O ataque ocorreu por volta das 8h locais (12h em Brasília) no Colégio Americano do Nordeste, no norte de Monterrey. Entre os cinco feridos está o próprio atirador, identificado como Federico Guevara, indicou à “Rádio Formula” o secretário de governo de Nuevo León, Manuel Florentino.

O porta-voz do Grupo de Coordenação de Segurança, Aldo Fasci, indicou que o atirador teria 15 anos e efetuou os disparous em uma das salas de aula do colégio.

Florentino explicou que o estudante estava em tratamento psicológico e que ainda não se sabe se o jovem se feriu acidentalmente ou se tentou suicídio.

“Não há mortos até o momento”, afirmou o secretário, que detalhou que, além do atirador, ficaram feridos quatro alunos e uma professora, que foram levados a hospitals próximos, onde estão sendo atendidos.