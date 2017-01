Estrelas de Hollywood cantam “I Will Survive” para Donald Trump

Los Angeles – Estrelas de Hollywood cantaram a música “I Will Survive” (“eu sobreviverei”), de Gloria Gaynor, para o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em um vídeo da revista “W” que já viralizou pelas redes sociais.

Natalie Portman, Amy Adams, Chris Pine e Emma Stone figuram entre os artistas que cederam as vozes para o vídeo, divulgado na quarta-feira, poucos dias antes da chegada do magnata republicano à Casa Branca, 20 de janeiro.

Cantando a música ou interpretando a letra de maneira dramática, os artistas entoaram versos como os do começo da canção:

“No início tinha medo, estava petrificado e fiquei pensava que não poderia viver sem você ao meu lado. Mas passei muitas noites pensando em como você me fez mal, me fortaleci e aprendi a seguir em frente”.

No vídeo, de tom irônico, também aparecem os atores Alden Ehrenreich, Andrew Garfield, Michelle Williams, Joel Edgerton, Hailee Stenfield, Greta Gerwig, Michael Shannon, Dakota Fanning, Taraji P. Henson, Felicity Jones, Dev Patel, Ruth Negga, Mahershala Ali, Lucas Hedges, Naomie Harris, Matthew Mcconaughey e Anya Taylor-Joy.

“I Will Survive”, lançada no final dos anos 70, se transformou ao longo dos anos tempo em um hino de resistência especialmente usado para apoiar as reivindicações de movimentos feministas e ativistas pelos direitos da comunidade LGBT.