Estes são os maiores medos da humanidade em 2017

São Paulo – A ameaça terrorista representada pelo grupo Estado Islâmico (EI), que atua majoritariamente na Síria e Iraque, mas já mantém atividades em países da África e da Ásia, é a maior preocupação da humanidade, é a maior preocupação no mundo, hoje. Em segundo lugar estão as mudanças climáticas.

As constatações são de um estudo anual conduzido pelo Pew Research Center, organização independente formada por especialistas de diferentes áreas que se dedicam aos estudos de acontecimentos políticos, sociais e econômicos mundo afora. As análises foram realizadas em 38 países entre os meses de fevereiro e maio de 2017.

A questão em torno do grupo terrorista não vem sem justificativa. Desde que se fortaleceu em solo sírio e iraquiano e expandiu a sua abrangência para outras partes do mundo, o grupo conduziu mais de 140 ataques em ao menos 29 países. Ao todo, mais de duas mil pessoas morreram em decorrência de atentados conduzidos por seus militantes.

Na média global, o EI está em primeiro, enquanto as mudanças climáticas em segundo. Em seguida, estão os temores em torno de ciberataque de outros países e as condições econômicas globais. O alto fluxo de refugiados da Síria e Iraque aparecem depois (39%). Abaixo, veja quais são os maiores medos em âmbito global.

O tamanho de cada uma desses medos, no entanto, varia de acordo com a região. Embora o EI ocupe o topo da lista de preocupações globais, não está, necessariamente, em primeiro em outros locais. O grupo terrorista está em primeiro em 18 países, especialmente na Europa, Oriente Médio, Ásia e nos Estados Unidos. Na América Latina, no entanto, as mudanças climáticas detêm esse posto.

Refletem, ainda, circunstâncias específicas enfrentadas internamente. Na Venezuela, por exemplo, país que está mergulhado em crises econômicas, políticas e sociais, as condições econômicas são as maiores preocupações. Na Grécia, outro país que vive turbulências econômicas, também. Neste mapa, confira quais os maiores temores, de acordo com os países avaliados.