Este professor viral tem aperto de mão especial para cada aluno

São Paulo – Em tempos de escola, às vezes, é difícil encontrar energia e empolgação para encarar o longo dia de estudos, ainda mais quando se é criança ou adolescente.

Mas os alunos da 5ªa série da escola americana Ashley Park School, em Charlotte, Carolina do Norte, têm um estímulo para começar bem o dia: um professor cheio de gingado.

Barry White Jr. desenvolveu um cumprimento personalizado para cada aluno, que mistura toques de mãos ensaiadíssimos, acompanhados, de vez em quando, por um passinho de dança e até rodopios, de acordo com a personalidade de cada um.

A própria escola incentiva que os professores encontrem formas criativas de se conectar com os alunos. “Isso lhes traz emoção e os deixa cheios de energia para a aula”, disse Berry ao canal NBC News.

Inspirado no astro do basquete LeBron James, que tem uma saudação diferente pra cada integrante dos Cavaliers, o professor começou com um simples aperto de mão no ano passado com uma aluna do quarto ano.

“Ela esperava por mim todas as manhãs antes de ir para a aula. Ela ficava ansiosa quando se atrasava porque ela queria o aperto de mão. Então eu decidi trazer esse sentimento para todas as minhas turmas”.

Um vídeo dos alunos aguardando em fila a sua vez de cumprimentar o professor viralizou na internet, e não sem razão. Confira abaixo: