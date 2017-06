Estado Islâmico pede ataques pelo mundo durante o Ramadã

Cairo – Uma mensagem de áudio que seria do porta-voz do Estado Islâmico convocou seguidores a lançar ataques nos Estados Unidos, Europa, Rússia, Austrália, Iraque, Síria, Irã e Filipinas durante o mês sagrado islâmico do Ramadã, que começou no final de maio.

O áudio foi distribuído na segunda-feira no canal do Estado Islâmico no Telegram, um aplicativo de mensagens criptografadas. Foi atribuído ao porta-voz oficial do grupo militante, Abi al-Hassan al-Muhajer.

A autenticidade da gravação não pôde ser verificada de forma independente, mas a voz era a mesma de uma mensagem de áudio anterior que se supunha ser do porta-voz.

“Ó leões de Mosul, Raqqa e Tal Afar, Deus abençoe aqueles braços puros e rostos brilhantes, ajam contra os rejeitadores e os apóstatas e os combatam com a força de um homem”, disse Al-Muhajer. Rejeitador é um termo depreciativo usado para se referir aos muçulmanos xiitas.

“Para os irmãos da fé e das crenças na Europa, América, Rússia, Austrália e em outros. Seus irmãos em sua terra fizeram bem, então, levem-nos como modelos e façam o que fizeram.”