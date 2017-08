Esposa de Steven Mnuchin se envolve em polêmica no Instagram

A esposa do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, pediu desculpas nesta terça-feira depois de ter publicado uma foto e comentários no Instagram que foram criticados como elitistas.

Louise Linton, de 36 anos, que também é uma atriz escocesa, postou uma foto na rede social na noite de segunda-feira em que aparece desembarcando com Mnuchin de um avião oficial do governo americano.

Na legenda da foto, ela colocou vários ‘hashtags’ (etiquetas) que faziam referência às marcas das suas roupas e acessórios de grife, como #oculosdesolTomFord, #echarpeHermes e #sapatosValentino.

O casal tinha acabado de voltar de uma viagem ao Kentucky, onde cerca de 18,5% dos habitantes vivem em situação de pobreza, segundo o Departamento de Comércio.

“Fico feliz de que pudemos pagar pela sua pequena escapada. #deplorável”, comentou uma usuária, jennimiller29, embaixo da foto.

Linton, aparentemente, não conseguiu resistir a uma resposta sarcástica: “Ah! Você achou que isso era uma viagem pessoal? Adorável!”,escreveu. “Você acha que o governo dos EUA pagou por nossa lua de mel ou viagem pessoal?! Lololol (laugh out loud, rir alto em inglês)”.

Linton também disse que, em virtude de sua riqueza, ela e Mnuchin contribuem mais para a sociedade do que jennimiller29.

“Você deu mais à economia do que eu e meu marido? Como assalariada que paga seus impostos ou em sacrifícios pelo seu país?”, escreveu.

“Tenho quase certeza de que a quantidade que sacrificamos por ano é muito maior do que a que você estaria disposta a sacrificar se a escolha fosse sua. (…) Você está adoravelmente fora da realidade”, acrescentou.

Na manhã de terça-feira, a postagem de Linton tinha sido removida do sua conta no Instagram, e ela mudou a configuração do seu perfil para que deixasse de ser acessível ao público.

No final do dia, Linton emitiu um comunicado: “Peço desculpas pela minha publicação nas redes sociais ontem, bem como pela minha resposta. Foi inapropriado e muito insensível”, disse Linton na declaração, enviada à imprensa.

Um porta-voz do Departamento do Tesouro disse à AFP que o casal estava reembolsando o governo federal pela viagem de Linton.

“Ela não recebeu nenhuma compensação pelos produtos que mencionou”, acrescentou.

A revista Fortune estima que o patrimônio líquido de Mnuchin – ex-executivo da Goldman Sachs, banqueiro e produtor de Hollywood -, chega a US$ 500 milhões.