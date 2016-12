Especialistas investigam explosão em mercado de fogos no México

Tultepec – Equipes de investigadores iniciaram nesta quarta-feira os trabalhos nos destroços de um mercado de fogos perto da Cidade do México, após uma série de explosões na véspera que matou ao menos 31 pessoas e deixou dezenas de feridos.

Vídeos das explosões no mercado San Pablito mostraram um turbilhão de pirotecnia explodindo no céu, como foguetes em uma zona de guerra, à medida que fumaça densa e cinza tomava o local.

Essa foi a terceira vez em pouco mais de uma década que explosões ocorreram no popular mercado em Tultepec, que abriga o mercado de fogos de artifício mais conhecido do país. Tultepec fica a cerca de 32 quilômetros da Cidade do México.

O governador do Estado, Eruviel Avila, disse que as explosões feriram ao menos 72 pessoas, e outras 53 ainda estão desaparecidas.

“Tudo foi destruído, foi muito feio e muitos corpos foram jogados por todos os lados, incluindo de muitas crianças. É a pior coisa que já vi em minha vida”, disse a dona de casa Angelica Avila, de 24 anos.

A procuradoria-geral federal abriu uma investigação e disse em comunicado na terça-feira que seis explosões separadas deram origem à destruição.