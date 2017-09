Espanha pede que embaixador da Coreia do Norte saia do país

São Paulo – O ministério de Relações Exteriores da Espanha pediu que o embaixador da Coreia do Norte saia do país até o fim do mês, em comunicado divulgado no Twitter.

“Hoje, o embaixador da Coreia do Norte na Espanha foi declarado persona non grata”, segundo a nota.

Os Estados Unidos vêm colocando pressão sobre seus aliados para cortar todas as relações com a Coreia do Norte em resposta aos testes nucleares lançados pelo país.

Ontem, o Kuwait divulgou que irá expulsar o embaixador da Coreia do Norte no país e outros quatro diplomatas.

A decisão ocorreu após o emir do Kuwait ter realizado uma viagem aos EUA em visita ao presidente americano, Donald Trump.