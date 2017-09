Espanha pede bloqueio a votação de referendo na Catalunha

O governo central espanhol entrou com um recurso no Tribunal Constitucional pedindo o bloqueio da votação da lei de referendo separatista no Parlamento da Catalunha, informou a vice-presidente Soraya Sáenz de Santamaría.

“O governo solicitou ao Tribunal Constitucional que declare nulos e sem efeitos os acordos adotados no Parlamento catalão”, assinalou Santamaría, denunciando um “ato de força, próprio de regimes ditatoriais”.

O Parlamento da Catalunha decidiu nesta quarta-feira submeter à votação a lei que pretende convocar um referendo sobre a independência desta região espanhola previsto para 1º de outubro, uma consulta declarada ilegal por Madri.

Em uma sessão tensa e em meio a gritos e vaias, a decisão de colocar o texto na ordem do dia foi tomada pelo Parlamento controlado pelos separatistas por 72 votos a favor, 60 contra e 3 abstenções.