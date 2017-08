Espanha expulsa diplomata norte-coreano por testes com mísseis

Madri – O governo da Espanha convocou nesta quinta-feira o embaixador da Coreia do Norte, Kim Hyok Chol, para lhe comunicar a decisão de reduzir de três para dois o número de funcionários da diplomacia do país asiático em Madri, em resposta aos testes com mísseis efetuados pelo regime de Kim Jong-un.

Segundo um comunicado do Escritório de Informação Diplomática, o Ministério de Relações Exteriores reiterou ao embaixador a condenação da Espanha em relação aos sucessivos testes nucleares e o lançamento de mísseis balísticos, principalmente após o último teste, que sobrevoou o Japão e caiu no Pacífico.

O governo espanhol ressaltou o pedido de uma “desnuclearização completa, irreversível e verificável” do arsenal norte-coreano por representar “um sério risco de conflito”.