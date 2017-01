Espanha deseja manter “excelente” relação com os EUA

Madri – O rei Felipe VI expressou nesta quinta-feira o desejo de continuar trabalhando com os Estados Unidos, agora presidido por Donald Trump, com o mesmo “nível de excelência” estabelecido com os governos antecessores.

O monarca espanhol, acompanhado pela rainha Letizia, fez as declarações em uma recepção oferecida ao corpo diplomático credenciado em Madri no Palácio Real, evento que teve a participação do presidente do Governo, Mariano Rajoy, e o ministro das Relações Exteriores, Alfonso Dastis.

No discurso, o rei dedicou uma “lembrança cheia de emoção” às vítimas de ataques terroristas em diversas partes do mundo. E destacou que a melhor homenagem em memória das vítimas é a “firme determinação” da Espanha para “seguir lutando até erradicar o terrorismo”.

“Não são poucos os desafios que o nosso país tem diante de si nesta nova legislatura, mas os enfrentaremos como uma nação orgulhosa de seu passado e projetada rumo ao futuro. Uma nação firme na proteção, no fomento de seus princípios e integradora de sua diversidade e pluralidade”, afirmou Felipe IV.

Sobre a União Europeia (UE), o monarca elogiou o projeto europeu, mas ressaltou ser necessário melhorar a arquitetura institucional e as políticas do bloco.

“É tempo para uma Europa melhor, não para desfazer o muito do que foi construído, nem para retroceder em direção a um continente de nacionalismos conflituosos, com mais fronteiras e barreiras para a prosperidade”, completou.