Escolhido de Trump para vice-secretário do Comércio renuncia

Washington – O nomeado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o cargo de vice-secretário do Departamento do Comércio, Todd Ricketts, renunciou à escolha.

Ricketts, que é co-proprietário do Chicago Cubs e filho do fundador da TD Ameritrade e não conseguiu resolver conflito de interesses para assumir o posto.

Em uma declaração, ele diz que se sentiu “profundamente honrado” por Trump tê-lo nomeado para o cargo.

Durante a campanha presidencial, Ricketts ajudou a levantar pelo menos US$ 66 milhões para grupos que apoiavam Trump.