Erdogan felicita premiê turco por vitória em referendo crucial

Istambul – O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ligou neste domingo (16) para o primeiro-ministro, Binali Yildirim, para felicitá-lo pelos resultados do referendo constitucional, segundo fontes da presidência citadas pela agência “Anadolu”.

Erdogan telefonou para Yildirim após considerar que a vitória do “sim” às reformas propostas já era clara, e também falou com Devlet Bahçeli, dirigente do Partido Ação Nacionalista (MHP), que tinha realizado campanha a favor do “sim”, apesar da oposição de grande parte de suas bases.

Com 99% dos votos apurados, na contagem preliminar de votos divulgada pela “Anadolu”, uma instituição semipública, o “sim” aparece com 51,3% dos votos, uma vantagem já irreversível.

A Turquia decidirá nesta consulta popular se substitui seu modelo parlamentar por um presidencial com vastos poderes e cujo resultado determinará o modelo político do país e redefinirá suas relações com a União Europeia (UE).

No entanto, a oposição denuncia que estes dados não são ainda as cifras confirmadas pela Junta Suprema Eleitoral, e já antecipou que impugnará os resultados pela ocorrência de irregularidades.

O Partido Republicano do Povo (CHP), segundo maior no parlamento, anunciou que impugnará até 60% das urnas apuradas, por temor que tenham sido introduzidos votos falsos.