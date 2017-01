Equipe de Trump promete “suave sensualidade” em evento de posse

Esqueçam os discursos formais e o ruído das espadas: a posse de Donald Trump na próxima semana como presidente dos Estados Unidos terá uma “suave sensualidade”, prometeu sua equipe nesta terça-feira, gerando uma onda de memes nas redes sociais.

O Twitter explodiu em memes após as observações de Tom Barrack, presidente do comitê de posse de Trump, que disse que a cerimônia em Washington terá um “ritmo poético”.

Quando foi perguntado se estava confiante em atrair artistas suficientes para o evento de 20 de janeiro, Barrack respondeu que “temos sorte em ter a maior celebridade do mundo, que é o presidente eleito, ao lado do atual presidente (Barack Obama)”.

“No lugar de tentar cercá-lo do que consideram celebridades, vamos cercá-lo com a suave sensualidade do local”.

“É um ritmo muito mais poético que ter a festa circense que envolve uma coroação. O ritmo disto será deixe-me voltar a trabalhar”.

Após a declaração, os memes explodiram com o hashtag #softsensuality, incluindo fotos de Trump e vídeos dos anos 80; com diversas montagens trazendo o presidente eleito e seu colega russo, Vladimir Putin, em poses comprometedoras.

Vários artistas já rejeitaram o convite para a posse de Trump.