Equipe de resgate encerra buscas em hotel soterrado na Itália

Roma – A busca por desaparecidos entre as ruínas do hotel Rigopiano, soterrado por conta de um desmoronamento na Itália, terminou, depois que as equipes de resgates recuperaram na noite de quarta-feira os últimos dois corpos, subindo o saldo para 29 mortos.

Uma fonte da Defesa Civil informou nesta quinta-feira à Agência Efe que o balanço final é de 29 mortos e 11 sobreviventes, deles nove resgatados entre as ruínas e outros dois que conseguiram fugir da avalanche e alertaram as autoridades.

A fonte lembrou que a busca se baseou nos dados fornecidos pela delegação do Governo de Pescara, onde constavam 40 pessoas dentro do hotel no momento do desastre: 28 hóspedes e 12 funcionários.