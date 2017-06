Entenda a crise que resultou no rompimento de países com o Catar

Dubai — A decisão de quatro nações árabes, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Egito, de cortar relações com o Catar marca a culminação de anos de tensões entre a aliança histórica dos estados ricos em energia do Golfo Pérsico que compartilham fronteiras, heranças e uma forte aliança com os Estados Unidos.

A medida reflete um descontentamento antigo pelo apoio do Catar a grupos islamitas que são considerados terroristas por outras nações árabes, assim como o aumento da rivalidade entre a Arábia Saudita e o Irã.

O impacto que essa cisão terá sobre o Catar, onde está localizada a principal base militar dos EUA usada para lançar ataques aéreos sobre o Estado Islâmico, depende das próximas medidas que serão tomadas.

Segundo analistas, a recente visita do presidente americano, Donald Trump, à Arábia Saudita deu força para a posição dos países árabes de maioria sunita contra o Irã.

O Catar é um país pequeno, mas importante, pois nele encontra-se a base aérea al-Udeid, dos EUA, que serve como principal ponto de lançamentos de mísseis da coalizão liderada pelos americanos contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria.

Além disso, o Catar é o principal produtor de gás natural liquefeito e compartilha um vasto território subaquático com o Irã.

O Catar também tem papel importante na articulação com grupos com que outros governos evitam dialogar, como militantes xiitas do Iraque e grupos ligados à Al-Qaeda. O governo do Catar também mediou negociações entre o Taleban e o governo do Afeganistão.

Além disso, deu apoio à Irmandade Muçulmana no Egito, assim como a grupos islamitas na região, como o Hamas, que controla a Faixa de Gaza. O Catar ainda é o proprietário da agência de notícias Al-Jazira.

No momento, o Catar vive sob tensão com a Arábia Saudita. Há duas semanas, o governo do país divulgou que a agência de notícias estatal e sua conta oficial do Twitter teriam sido hackeadas para publicação de uma história falsa alegando que o Emir do Catar, Sheik Tamim bin Hamad Al Thani, teria afirmado que o Irã “é uma força islâmica regional que não pode ser ignorada”.

A mídia dos países árabes vizinhos deu a notícia como verdadeira, ignorando as afirmações do Catar de que seria uma mentira. Além disso, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Egito bloquearam o acesso em seus países à Al-Jazira.

Ao mesmo tempo, a mídia estatal da Arábia Saudita lançou uma campanha agressiva acusando o Catar de apoiar grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, desestabilizando a região.

Ainda, os Emirados Árabes Unidos há tempos estão em disputa com o Catar devido ao apoio do governo do país a grupos islamitas no Golfo Pérsico e na Líbia. A Arábia Saudita e o Egito, além disso, veem a Irmandade Muçulmana como uma ameaça.

Como consequência dessas medidas, a economia do Catar pode sofrer a longo prazo, já que as ações devem afetar milhões de trabalhadores, imigrantes e expatriados que vivem entre esses países.

Expulsão

A Arábia Saudita concedeu 14 dias para que os residentes do Catar saiam do país e ordenou que os sauditas não residam, visitem ou passeiem pelo Catar. Além disso, os Emirados Árabes Unidos, Egito, Bahrein e a Arábia Saudita já suspenderem as relações diplomáticas com o Catar, que está retirando suas tropas da guerra no Iêmen, liderada pelos sauditas.

O Catar nega que apoia grupos terroristas na Síria ou em outras regiões, apesar dos repetidos esforços para apoiar grupos rebeldes sunitas que lutam para acabar com o governo sírio de Bashar Al-Assad.

Até o momento, o Catar não se mostrou disposto a dialogar com os países vizinhos. O Emir do país pode retaliar as medidas ao pedir para sair do Conselho de Cooperação do Golfo, composto por seis nações, além de refazer alianças estratégicas para tentar isolar a Arábia Saudita.

Há três anos, diversos países da região retiraram seus embaixadores do Catar por nove meses, devido ao apoio do país à Irmandade Muçulmana. Os detalhes de um acordo entre as nações que terminou com as tensões nunca foram tornados públicos, mas incluíam promessas de que o Catar não daria mais apoio ao grupo.

