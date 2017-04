Encontro de Trump e Macri discutirá situação na Venezuela

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá na Casa Branca o presidente da Argentina, Mauricio Macri, no próximo dia 27 para falar das relações bilaterais e regionais, entre elas “a difícil situação na Venezuela“, informou a Casa Branca nesta quarta-feira.

“Ambas os líderes trocarão pontos de vista sobre temas bilaterais e regionais, incluindo a expansão do comércio, a colaboração no setor de segurança e a deterioração da situação na Venezuela”, indicou o comunicado da Casa Branca.

Além disso, acrescentou a nota, “discutirão maneiras de aprofundar a estreita aliança entre os Estados Unidos e a Argentina”.

Macri será o segundo presidente latino-americano a se reunir em Washington com Trump, que foi empossado em 20 de janeiro, após o encontro com o presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, no final de fevereiro.

Os dois presidentes já conversaram em várias ocasiões por telefone e a questão da Venezuela foi um dos temas debatidos.

Após a vitória de Macri nas eleições de 2015, as relações entre Estados Unidos e Argentina, que tinham esfriado consideravelmente durante o mandato de Cristina Kirchiner, foram retomadas e o antecessor de Trump, Barack Obama, que viajou a Argentina no ano passado, algo que nenhum presidente americano fez em quase uma década.