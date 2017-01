Embaixadora no México destaca que Trump buscará amizade

Cidade do México – A embaixadora dos Estados Unidos no México, Roberta Jacobson, destacou nesta sexta-feira o momento em que o presidente Donald Trump falou sobre buscar vínculos com todos os países durante o discurso de posse.

“Do discurso de Donald Trump, que durou somente cerca de 17 minutos, me chamou a atenção ele ter falado de buscar amizade e boa vontade com todas as nações do mundo”, disse a diplomata em breve mensagem à imprensa da Cidade do México ao término da cerimônia de posse.

No discurso em Washington, Donald Trump disse: “buscaremos amizade e boa vontade com as nações no mundo, mas fazemos isto entendendo que toda nação tem o direito de colocar seus interesses em primeiro lugar”.

Na biblioteca Benjamin Franklin, que depende da embaixada dos Estados Unidos, Jacobson disse que este dia era “muito especial” pela posse do 45º presidente dos Estados Unidos, um exemplo de democracia e uma “tradição nacional”.

“Uma transição pacífica do poder demonstra a nossa união como povo e apoia a nossa democracia”, afirmou.

A embaixadora fez uma recapitulação da cerimônia, mencionando a presença de ex-presidentes e primeiras-damas dos Estados Unidos no ato, como o democrata Barack Obama e sua esposa Michelle, que hoje deixaram a Casa Branca, e Bill Clinton e sua esposa, Hillary, que perdeu a disputa eleitoral contra o republicano.

O discurso oficial foi acompanhado pelos convidados da embaixada, que embora tenham permanecido em silêncio durante a maior parte do tempo deixaram escapar sorrisos sutis quando o novo líder americano disse: “não buscaremos impor a ninguém a nossa forma de vida, mas deixar que brilhe como um exemplo. Brilharemos para que todos nos acompanhem”.

Jacobson chegou em maio do ano passado ao México como embaixadora dos Estados Unidos no país, após quase um ano com o posto vacante, e é considerada um dos rostos mais conhecidos na relação entre os EUA e a América Latina.