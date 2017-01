O embaixador britânico ante a União Europeia, Ivan Rogers, renunciou nesta terça-feira, a 3 meses do início das negociações de ruptura com Bruxelas, confirmou uma fonte próxima, sob anonimato.

Rogers estava no cargo desde novembro de 2013 e as causas de sua renúncia são desconhecidas, mas segundo meios de comunicação britânicos sua relação com os partidários do Brexit no governo se deterioraram.