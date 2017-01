Em resposta a Trump, Merkel diz que Europa manda em seu destino

Berlim – O destino da Europa está em suas próprias mãos, disse nesta segunda-feira a chanceler alemã, Angela Merkel, em resposta aos comentários do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse em entrevista que acredita que outros países deixarão a União Europeia, assim como o Reino Unido.

“Penso que nós, europeus, temos nosso destino em nossas próprias mãos”, disse Merkel durante entrevista coletiva com o primeiro-ministro da Nova Zelândia.

Perguntada sobre as críticas de Trump sobre sua política de imigrantes, Merkel disse: “Estou pessoalmente aguardando a posse do presidente dos EUA. Então, é claro, iremos trabalhar com ele em todos os níveis”.