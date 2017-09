Em golpe para Macron, conservadores mantêm maioria no Senado

Paris – O presidente Emmanuel Macron sofreu seu primeiro recuo eleitoral no domingo, quando seu partido A República em Marcha (LREM) ganhou menos lugares do que o esperado nas eleições para o Senado francês.

O que estava em jogo era se o LREM e os aliados de Macron ganhariam assentos suficientes para dar-lhes o voto da maioria de três quintos em ambas as câmaras do parlamento, que ele precisa para reformas constitucionais, incluindo planos para rever o parlamento.

A votação, com 171 dos 348 lugares do Senado ocupados, consolidou a atual maioria conservadora do Senado.

Mas o partido socialista, que foi esmagado nas eleições legislativas de junho passado, foi bem na votação, mostraram resultados provisórios fornecidos pelo Senado francês.

Os resultados podem complicar os planos da Macron para as reformas constitucionais e vêm com o declínio de sua popularidade, apenas quatro meses após a eleição de maio. Suas taxas de aprovação caíram consideravelmente nas pesquisas de opinião, arrastadas pelas reformas trabalhistas e cortes orçamentários planejados, incluindo uma diminuição da ajuda à habitação para estudantes.

O LREM, que esperava conquistar 40-50 assentos no Senado, acabou obtendo 23 e contará com alianças com legisladores de outros partidos caso a caso para apoiar o governo.

A maioria conservadora do Senado é composta por cerca de 150 membros do Partido Republicano, confirmando o Senado como contraponto para Macron, mesmo que a Assembleia Nacional, onde Macron tem clara maioria, tenha a última palavra em legislação.

“Os eleitores mostraram claramente que queriam um contrapeso parlamentar, o que é, na minha opinião, vital para uma democracia equilibrada”, disse Gerard Larcher, presidente do Senado francês, em um discurso público.