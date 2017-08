Em 4 meses, Macron gastou 26 mil euros em maquiagem

Paris – O presidente da França, Emmanuel Macron, gastou 26 mil euros em serviços de maquiagem desde que tomou posse, em 14 de maio, informou a imprensa francesa.

A quantidade é “elevada”, reconheceram fontes do Palácio do Eliseu à “Franceinfo”, mas “menor” do que a de seu antecessores, em alusão ao socialista François Hollande (2012-2017) e ao conservador Nicolas Sarkozy (2007-2012).

Hollande empregou uma maquiadora por tempo integral por um salário de 6 mil euros por mês, além de um cabeleireiro a quem pagava quase 10 mil euros mensais.

Sarkozy também contratou uma maquiadora, Marina Michelet, que ganhava 8 mil euros mensais.

O Palácio do Eliseu explicou que preferiu contratar colaboradores externos, antes de tê-los na relação de empregados, para maquiar Macron, de 39 anos, nas entrevistas coletivas e nos seus deslocamentos ao exterior.

Apesar de gastar menos que Hollande ou Sarkozy, a Presidência francesa assumiu que trabalha em outra fórmula menos custosas para os cofres públicos.