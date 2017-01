Elizabeth II envia mensagem a Erdogan por ataque em Istambul

Londres – A rainha Elizabeth II enviou nesta terça-feira uma mensagem de condolência ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pelo atentado contra uma boate de Istambul na madrugada de 1º de janeiro, informou um porta-voz do palácio de Buckingham.

A soberana britânica, que está há dias sem aparecer em público devido um resfriado e se recupera atualmente em sua residência de Sandringham, se solidarizou com os familiares das vítimas do ataque, reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), e com os turcos.

“O príncipe Philip e eu nos entristecemos ao sermos informados da notícia do terrível atentado ocorrido em Istambul no dia 1º de janeiro”, escreveu a rainha na nota.

No atentado contra a boate Reina, situada na margem europeia do rio Bósforo e na qual estavam 600 pessoas na noite da tragédia, foram assassinadas pelo menos 39 pessoas e outras 69 ficaram feridas, várias em estado grave.

Em sua mensagem a Erdogan, Elizabeth II expressou também sua solidariedade com “os familiares das vítimas e com os feridos e, ao mesmo tempo, com os turcos”.

A rainha da Inglaterra não assistiu este ano, como manda a tradição, à missa de Ano Novo em Norfolk, ao leste da Inglaterra, por continuar se recuperando de um forte resfriado, segundo informou o Palácio de Buckingham, residência oficial da família real em Londres.

A soberana, de 90 anos, também não pôde assistir à missa do Natal na igreja Maria Madalena, perto da residência de Sandringham, em Norfolk, também pelo resfriado.