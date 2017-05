Elizabeth II diz que país foi sacudido por mortes em Manchester

Londres – A rainha Elizabeth II expressou nesta terça-feira suas “mais profundas condolências” aos afetados pelo atentado de Manchester e indicou que “todo o país foi sacudido pela morte e os ferimentos das vítimas”.

Em um comunicado, a rainha britânica agradeceu aos “membros dos serviços de emergência, que responderam com tanto profissionalismo e atenção” ao horrível “atentado de ontem à noite, no qual muitas vítimas eram menores de idade.

“Sei que falo em nome de todos ao expressar minhas mais profundas condolências a todos os que foram afetados por este terrível evento e especialmente às famílias e amigos daqueles que morreram ou foram feridos”, apontou a monarca na nota.

Elizabeth II disse que “todo o país foi sacudido” pela morte e os ferimentos causados em Manchester na noite de ontem após o ataque terrorista, quando “tantas pessoas estavam desfrutando de um show”.

O atentado ocorrido ao lado da Manchester Arena deixou até agora 22 mortos e 59 feridos, muitos deles adolescentes, que tinham ido ver a cantora americana Ariana Grande.

A monarca também quis expressar sua “admiração” pela maneira na qual os moradores dessa cidade do norte do país “responderam, com humildade e compaixão, perante este ato de barbárie”.