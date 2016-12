Eleitores devem superar vitória de Trump, diz Hillary

Washington – A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, agradeceu nesta segunda-feira o apoio de seus eleitores e pediu que eles “sigam em frente” apesar da derrota sofrida no pleito para o republicano Donald Trump.

“Antes de acabar o ano, quero agradecê-los pelo apoio a nossa campanha. Embora não tenhamos alcançado o resultado que buscávamos, estou orgulhosa da visão e dos valores pelos quais lutamos, nos quais votaram cerca de 66 milhões de pessoas”, ressaltou.

Trump venceu Hillary por conseguir a maioria dos delegados no sistema de colégio eleitoral que determina o vencedor do pleito, mas a ex-primeira dama bateu o republicano no voto popular.

“Acredito que nossa responsabilidade é seguir cumprindo com nossa parte para construir um futuro melhor, mais forte e mais justo para nosso país e o mundo. Estaremos em contato em 2017. Adiante!”, disse Hillary, dando votos de Feliz Ano Novo aos eleitores.