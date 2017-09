Eleições na Venezuela serão realizadas em 15 de outubro

Caracas – O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela informou nesta segunda-feira que as eleições para governadores serão realizadas no próximo dia 15 de outubro e que a campanha dos candidatos iniciará em 23 de setembro e terminará na noite de 12 de outubro.

“As eleições de governadores e governadores acontecerão no domingo, 15 de outubro, tal como foi aprovado pelo Conselho Nacional Eleitoral, cuja convocação, bem como o cronograma de atividades, estará à disposição a partir desta terça-feira”, disse o CNE em um comunicado publicado em seu site.

Além disso, o órgão indicou que durante o período que se estipulou para a campanha dos candidatos também será realizada uma “feira eleitoral” para “praticar o voto”.

Nestas eleições estão convocados a participar 18.094.065 eleitores inscritos no Registro Eleitoral e que deverão votar em 23 dos 24 estados do país onde se pode escolher governadores, pois no Distrito da Capital há um regime especial do governo “que não contempla a eleição de governador”.

A CNE também apontou que as auditorias do software das máquinas de votação continuarão durante terça-feira e quarta-feira, “com a participação dos representantes técnicos das organizações com fins políticos que participam destas eleições”.

O Poder Eleitoral explicou que esta auditoria tem como objetivo constatar que a programação da máquina de votação corresponde com a função que deve cumprir no dia da eleição.

As eleições de governadores deveriam ter acontecido em dezembro de 2016, mas foram adiadas em duas ocasiões pelas autoridades.

A data exata das eleições de governadores é anunciada um mês depois que a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) decidiu que as eleições deveriam acontecer em outubro.