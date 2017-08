Nas eleições em Angola, as cartas mudam, mas o jogo segue

Mais de dois terços dos habitantes de Angola encaram uma situação inédita nesta quarta-feira. A população vai às urnas para a eleição de um novo presidente que substituirá o atual José Eduardo dos Santos. É algo que os angolanos não veem desde 1979, quando dos Santos assumiu o poder, à frente do Movimento Popular pela Libertação de Angola (MPLA), partido que governa o país desde a independência de Portugal, há mais de 40 anos. A escolha de um sucessor para dos Santos revela muito sobre autoridade e sobre o sistema político que se apossa do país africano, o segundo maior produtor de petróleo do continente.

Angola foi um dos palcos da Guerra Fria, época em que o MPLA governou o país sob regime socialista ao mesmo tempo em que enfrentava o grupo guerrilheiro Unita, apoiado pelos Estados Unidos. O conflito terminou em 2002, quando o MPLA abateu em combate o líder máximo do Unita, Jonas Savimbi, e a guerra chegou ao fim. Em pouco tempo, o regime socialista do partido deu lugar a uma economia que se abriu. Hoje, os dois grupos antagônicos abandonaram as armas e se enfrentam politicamente nas urnas.

Apesar dos cerca de 3 milhões de apoiadores do Unita, nenhum outro grupo se compara ao poder de movimentação do partido que detém a máquina de governo. Dos Santos, acusado de transferir riquezas do país para uma elite conectada e de suprimir dissidências com violência, viu em seus últimos dias rumores de que, como um bom autocrata, passaria o comando da nação a um de seus descendentes — no caso, sua filha Isabel dos Santos, presidente da estatal de Petróleo e frequentemente descrita como a mulher mais rica da África. Não sendo natural da Angola, a constituição teria que ser alterada para a candidatura de Isabel. Assim, o candidato favorito a vencer o pleito é o general e atual ministro da Defesa, João Lourenço.

Se Lourenço vencer, assume um país que vive seu próprio drama econômico. A crise chegou até Angola, que vê uma escassez de reserva de dólares e diminuição do PIB com o baixo preço do petróleo. Segundo dados do FMI, a economia de Angola estagnou no ano passado, depois de um crescimento modesto de 0,9% em 2015. Com menos dinheiro nos cofres, fica difícil também redistribuir a riqueza entre os amigos do governo, ainda que 25 milhões de pessoas vivam abaixo da linha da pobreza.