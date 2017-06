Eleições britânicas batem recorde de número de mulheres eleitas

Londres – As eleições gerais realizadas na quinta-feira no Reino Unido tiveram um resultado recorde de mulheres eleitas para o assumir uma cadeira na Câmara dos Comuns, chegando a um total de 206.

Esse número de deputadas supera o registrado nas eleições de 2015, quando a Câmara Baixa contava com 191 mulheres e os tories tinham maioria absoluta.

Esse novo número supera também o de 196 deputadas escolhidas no transcurso da anterior legislatura, segundo apontam hoje os meios locais.

Nas eleições gerais de quinta-feira, o governante Partido Conservador não conseguiu alcançar as 326 cadeiras necessárias para obter a maioria absoluta, ao ter conquistado 318 assentos no Parlamento, formado por um total de 650.

O primeiro grupo opositor, o Partido Trabalhista, que é dirigido por Jeremy Corbyn, obteve 261 cadeiras, frente às 229 que tinha no anterior Parlamento.

Em 18 de abril, May decidiu convocar eleições antecipadas em um momento no qual as pesquisas sobre intenções de voto eram favoráveis e tinha uma vantagem de quase 20% frente aos trabalhistas.

Seu objetivo, segundo apontou então a primeira-ministra, era ter a maioria absoluta a fim de contar com um mandato “estável e firme” nas negociações sobre a saída britânica da União Europeia (UE) ou “Brexit”.