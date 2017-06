Eleição geral britânica leva mais jovens às urnas que Brexit

Mais jovens do Reino Unido se registraram para votar antes da eleição geral de junho que antes do referendo sobre o Brexit no ano passado, um impulso ao Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn, da oposição.

Cerca de 2 milhões de pessoas de até 34 anos tentaram se registrar nas cinco semanas anteriores ao prazo final de inscrição, 22 de maio, 20 por cento a mais que no período comparável antes do referendo do Brexit, segundo dados do governo do Reino Unido.

O aumento provavelmente beneficia o Partido Trabalhista, atual oposição. A mais recente enquete da YouGov mostra uma liderança de 20 pontos percentuais para o partido de Jeremy Corbyn nessa faixa etária, em detrimento do Partido Conservador, de Theresa May.

O partido de May detém uma liderança de cerca de 10 pontos nacionalmente, graças ao apoio dos eleitores mais velhos, mais propensos a ir às urnas no dia 8 de junho.

O estilo populista da campanha de Corbyn — voltada a comícios massivos e a construir um movimento de bases — e o desejo dos jovens de moldar o rumo do Brexit provavelmente são os motivos desse aumento, disse Matt Henn, professor de pesquisa social da Nottingham Trent University, em entrevista por telefone.

“Esta é a última chance que os jovens têm de exercer alguma influência sobre o próprio futuro e as relações com a Europa”, disse Henn. “Se a voz deles será ouvida é outra história.”

Empresas como Uber Technologies, Starbucks e Twitter empreenderam iniciativas antes do fim do prazo de inscrição para encorajar os jovens a se registrarem. A Snap estimulou as inscrições através de seu famoso aplicativo de compartilhamento de imagens Snapchat, e uma mensagem do Instagram foi enviada a 10,8 milhões de usuários no Reino Unido.

Apoio de celebridades

Corbyn também ganhou impulso graças às celebridades que o apoiaram, como os músicos de grime Stormzy e Jme, que juntos têm cerca de 1,5 milhão de seguidores no Twitter.

Um grande apoio a Corbyn nas urnas pode fortalecer seu pedido de manter a liderança do Partido Trabalhista mesmo que ele perca a eleição, o que abalaria aqueles da ala moderada do partido que tentaram expulsá-lo.

O número de tentativas de registrar-se entre cidadãos de até 34 anos nas cinco semanas anteriores ao prazo também supera em 31 por cento o da eleição geral de 2015, quando 1,5 milhão de pessoas tentaram se inscrever.

“A quantidade de pessoas dispostas a votar é incrível”, disse Michael Sani, cofundador da instituição dedicada aos jovens Bite the Ballot, que ajudou a coordenar algumas das iniciativas de engajamento. “Os resultados das últimas eleições mostram aos jovens que eles não podem ignorar a política.”