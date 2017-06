Eleição britânica coloca em jogo aposta de May de se fortalecer

Londres – Britânicos começaram a votar nesta quinta-feira em uma eleição convocada pela primeira-ministra Theresa May com o objetivo de se fortalecer para as negociações do Brexit, mas a autoridade pessoal da premiê estará em risco após uma campanha que viu sua vantagem nas pesquisas derreter na reta final.

As seções eleitorais foram abertas às 7h (3h no horário de Brasília) com um rígido esquema de segurança nacional depois que dois militantes islâmico mataram 30 pessoas em Manchester e em Londres há menos de duas semanas, levando a questão do combate à violência para o topo da agenda eleitoral nos últimos estágios da campanha.

Diversas pesquisas de opinião na quarta-feira deram aos conservadores de May uma vantagem que varia de 1 a 12 pontos percentuais sobre o principal opositor, o Partido Trabalhista, sugerindo que May aumentará sua maioria parlamentar, mas que não terá a vitória avassaladora esperada quando a eleição antecipada foi convocada há sete semanas.

A cotação da libra atingiu seu valor máximo em duas semanas em Londres após as pesquisas mais recentes.

Entretanto, apostas de mercado sobre o quão volátil a moeda pode se tornar nas próximas 24 horas se elevaram ao máximo em um ano, após alguns levantamentos indicarem que a eleição ficou muito apertada para prever um resultado.

A votação termina às 18h (de Brasília), quando uma pesquisa boca de urna será divulgada. Espera-se que os primeiros resultados sobre as cadeiras no Parlamento sejam anunciados até as 20h, com a grande maioria dos 650 distritos eleitorais organizados para anunciar os resultados entre 23h e 2h.