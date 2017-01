EI toma controle de hospital no nordeste da Síria

Beirute – O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) tomou nas últimas horas o controle de um hospital na cidade de Deir ez Zor, no nordeste da Síria, onde lançou uma ofensiva há dois dias contra posições do exército, informou nesta segunda-feira o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

O OSDH afirmou que os extremistas tomaram o Hospital al Assad em Deir ez Zor, em cujas imediações explodiu um carro-bomba.

Por outro lado, os combates entre ambas as partes são intensos em distintas partes da cidade, assim como em seu aeroporto militar, no quartel da Brigada 137 e nos arredores do monte Metel, na periferia.

Foguetes lançados pelo EI caíram na última madrugada, mas sem ocasionar vítimas, nos bairros de Al Qusur e Al Yura, controlados pelos efetivos governamentais.

Durante a jornada de ontem, pelo menos 14 jihadistas morreram nos confrontos, indicou o OSDH, que também falou de baixas entre os efetivos leais ao presidente Bashar al Assad, mas não precisou seu número.

Além disso, pelo menos seis civis, entre eles uma mulher grávida, morreram ontem à noite na cidade de Mohsen, ao leste de Deir ez Zor, durante um bombardeio de aviões de combate não identificados.

O EI proclamou no final de junho de 2014 um califado nos territórios que controla na Síria e no Iraque. No mês seguinte, os extremistas conquistaram a província de Deir ez Zor quase totalmente, menos alguns bairros de sua capital homônima e seu aeroporto militar.