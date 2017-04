EI mata 50 civis que tentavam fugir das áreas de Mosul

Mosul (Iraque) – O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) assassinou nesta segunda-feira 50 civis na cidade de Mosul, no norte do Iraque, quando estes tentavam fugir das áreas que os jihadistas ainda controlam na zona oeste da população, disse à Agência Efe uma testemunha.

Um morador do bairro de Jerash, Mohamed al Nuaimi, detalhou em uma conversa telefônica que o EI matou os 50 cidadãos perto das áreas de Ras al Jada e Al Moshahda, situadas no centro da zona oeste de Mosul.

A testemunha acrescentou que os extremistas deixaram seus corpos nas ruas desses distritos e que seus familiares não puderam recuperá-los até agora, devido à presença de franco-atiradores do EI.

Por outro lado, um comandante das Forças Antiterroristas, o general Maan al Saadi, disse à Efe que seus homens assumiram o controle do bairro de Al Yarmuk, onde mataram 27 integrantes do EI.

Além disso, a aviação de guerra iraquiana e a da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos destruíram sete veículos-bomba conduzidos por terroristas suicidas nessa área.

Saadi acrescentou que as forças especiais abriram corredores seguros no bairro da Al Sikak, situado próximo do de Al Yarmuk, através dos quais muitas famílias puderam ser removidas do local.

As tropas entraram na manhã de hoje em Al Sikak e conseguiram assumir seu controle em apenas oito horas, destacou Saadi, apesar da “grande resistência dos inimigos”.

Por outro lado, o Comando de Operações Conjuntas informou em um comunicado que a força aérea iraquiana matou 14 terroristas na região de Al Jazeera, na comarca da Al Hadar, 70 quilômetros a oeste de Mosul.

Além disso, dez veículos do EI carregados com munição foram destruídos, com seus ocupantes, na localidade de Tel Afar, 60 quilômetros a oeste de Mosul, segundo um comunicado das milícias pró-governamentais Multidão Popular.

As forças iraquianas começaram em 19 de fevereiro a ofensiva para recuperar a parte ocidental de Mosul, depois de ter completado em janeiro a reconquista da metade leste.