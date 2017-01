EI lança uma ampla ofensiva contra regime sírio em Deir ez Zor

Cairo – O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) lançou neste sábado uma ampla ofensiva em Deir ez Zor, na Síria, contra as áreas da cidade que estão sob controle do regime sírio, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Os jihadistas lançaram ataques em nove pontos diferentes da cidade e seus arredores, de acordo com a ONG, após dias de preparação.

O Observatório, que conta com uma rede de voluntários em todo país, falou sobre grandes explosões em diferentes pontos da cidade desde a madrugada.

Até o momento, as autoridades sírias não informaram sobre este ataque nos bairros que controlam da cidade, capital da província homônima.

Jihadistas e soldados do Exército mantêm intensos combates nos bairros de Al Sinaa, Al Yabaliya, Al Rashidiya, Al Muazifin, Al Umal, Al Rusafa e Al Baguiliya, assim como nos arredores do aeroporto militar de Deir ez Zor, em poder das forças aliadas a Damasco.

Paralelamente aos confrontos, os jihadistas estão atacando com mísseis as posições governamentais, enquanto a artilharia do regime está bombardeando as zonas controladas pelo EI.

Segundo a ONG, os combatentes do EI se preparam desde o início do ano para realizar uma grande ofensiva contra as tropas do Exército com o envio de reforços, equipamento e munição.