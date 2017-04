EI diz que EUA “estão sendo governados por um idiota”

Cairo – O Estado Islâmico disse nesta terça-feira que os Estados Unidos estão afundando e “sendo governados por um idiota”.

Nos primeiros comentários oficiais do grupo em referência ao presidente Donald Trump desde que este tomou posse, o porta-voz Abi al-Hassan al-Muhajer disse:

“América, você se afogou e não há salvador, e você se tornou presa dos soldados do califado em cada parte da terra, vocês estão falidos e os sinais de seu fim são evidentes aos olhos de todos.”

“… não existe indício maior do que o fato de que vocês estão sendo governados por um idiota que não sabe o que é a Síria ou o Iraque ou o islã”, afirmou ele em uma gravação divulgada nesta terça-feira na rede de mensagens Telegram.

Trump fez da derrota do Estado Islâmico uma prioridade de sua Presidência.

Forças apoiadas pelos EUA estão lutando para retomar as duas maiores cidades ocupadas pelo grupo – Mosul no Iraque e Raqqa na Síria.

“Morra de despeito, América, morra de despeito, uma nação onde tanto jovens quanto velhos estão correndo para morrer em nome de Deus não será derrotada”, disse Al-Muhajer.

Trump está examinando maneiras de acelerar uma campanha da coalizão liderada por Washington que, segundo autoridades do Iraque e dos EUA, até agora está tendo sucesso em extirpar militantes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria.

A perda de Mosul, o último grande bastião do Estado Islâmico no país, representaria um grande golpe para os extremistas.

Autoridades iraquianas e norte-americanas estão se preparando para batalhas menores depois que a cidade for recapturada e acreditam que o grupo irá recuar e lutar como uma insurgência tradicional.