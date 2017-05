EI divulga vídeo de suposta decapitação de agente russo na Síria

Dubai – O Estado Islâmico divulgou um vídeo que mostra a decapitação do que descreveu como um agente de inteligência da Rússia capturado na Síria, relatou nesta terça-feira o site de monitoramento SITE, sediado nos Estados Unidos.

O Ministério da Defesa russo e o serviço de segurança FSB não estavam disponíveis para comentar de imediato, mas um senador russo disse que os militantes “irão pagar no inferno” se a gravação for comprovada como autêntica.

O vídeo de 12 minutos narrado em russo, divulgado no dia em que a Rússia comemora o aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista em 1945 com paradas militares, mostrou o homem vestido com um macacão preto de joelhos em uma paisagem desértica e incentivando outros agentes russos a se renderem.

“Este idiota acreditou nas promessas de seu Estado de não abandoná-lo se fosse capturado”, diz um narrador na gravação, antes de um homem barbado o decapitá-lo com uma faca.

A autenticidade da filmagem e a identidade da vítima não puderam ser verificadas de imediato, e tampouco ficou claro quando o assassinato ocorreu.

Forças da Rússia estão apoiando o presidente sírio, Bashar al-Assad, em sua guerra contra rebeldes e militantes que tentam derrubá-lo. O vídeo exibiu cenas do que descreveu como os resultados de bombardeios russos na Síria.

O Ministério da Defesa russo disse que cerca de 30 militares do país foram mortos desde o início da operação da Rússia na Síria, em setembro de 2015.