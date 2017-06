Cairo – O Estado Islâmico (EI) destruiu nesta quarta-feira a mesquita Al Nuri, onde o líder do grupo terrorista, Abu Bakr al Baghdadi, proclamou o “califado” em 29 de junho de 2014, situada em Mossul, no norte do Iraque, segundo informaram meios de comunicação locais.

Os combatentes do EI puseram explosivos no templo do século XII em sua fuga, disse o porta-voz do comando de Operações Conjuntas, Yahya Rasul, à emissora de televisão curda iraquiana “Rudaw”.