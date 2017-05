Egito presta homenagem às vítimas do voo da Egyptair

O Cairo realizou nesta sexta-feira uma cerimônia para recordar as vítimas do voo da Egyptair que caiu no Mar Mediterrâneo há um ano, por causas ainda não identificadas.

Durante o ato, que ocorreu no aeroporto da capital egípcia, os familiares das vítimas depositaram flores em um memorial onde estão os nomes dos 66 passageiros e membros da tripulação mortos.

No dia 19 de maio de 2016, o voo MS804 entre Paris e Cairo caiu no Mediterrâneo entre Creta e a costa norte de Egito, após desaparecer dos radares. Entre as vítimas havia 40 egípcios e 15 franceses.

Uma fonte ligada à investigação em Paris afirmou, no dia 5 de maio passado, que não encontrou qualquer vestígio de pólvora nos corpos das vítimas francesas, o que elimina a presença de “cargas explosivas” a bordo do avião e aponta na direção de um acidente.