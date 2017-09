Egito mantém prisão perpétua de ex-presidente Mohamed Mursi

São Paulo – O Supremo Tribunal do Cairo optou por manter a sentença de condenação perpétua contra o ex-presidente islamita do Egito Mohamed Mursi e outras seis autoridades, acusados de espionagem com o Catar.

De acordo com o jornal Egypt Independent, a sentença, que é definitiva, confirma uma condenação à prisão perpétua – de 25 anos no Egito – feita em 2016 contra Mursi por ter comandado uma “organização ilegal”, disse seu advogado, Abdel Moneim Abdel Maqsud.

Morsi e outros dez acusados no processo foram encaminhados ao tribunal em setembro de 2014, acusados de obter informações secretas da inteligência nacional e compartilhar com o Catar e com a rede de notícias Al Jazeera, que as autoridades egípcias consideram ser uma extensão da política externa do Catar.

O Catar foi um dos principais defensores de Mursi e do movimento da Irmandade Muçulmana, enquanto ele estava no poder entre 2012 e julho de 2013, até que o exército o derrubou e o deteve. Morsi já foi condenado à morte, prisão perpétua e 20 anos de prisão em três julgamentos separados. (Equipe AE)