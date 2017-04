Egito diz ter identificado terrorista suicida de igreja

O ministério do Interior egípcio anunciou nesta quarta-feira ter identificado o terrorista suicida que cometeu no domingo um atentado mortal contra uma igreja copta em Alexandria, no norte do país.

Além disso, o ministério informou que “continua seus esforços” para identificar o autor do ataque realizado no mesmo dia contra outra igreja copta em Tanta (norte).

Os dois atentados, cometidos no Domingo de Ramos, deixaram 45 mortos e dezenas de feridos, e foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

“Os exames de DNA realizados nos restos (do corpo) recuperados no local do atentado” demonstraram que o terrorista suicida da igreja São Marcos de Alexandria era Mahmud Hassan Mubarak Abdala. Ele nasceu em Quena (sul) em 1986 e vivia na província de Suez, segundo o ministério.

Chegou-se a esta conclusão comparando o DNA encontrado com os de uma lista de “suspeitos foragidos”.

O suposto autor do atentado, que trabalhava para uma empresa petroleira, estava vinculado a uma rede “terrorista”, que já cometeu um atentado mortal contra uma igreja do Cairo em dezembro, acrescentou o ministério.

“Os serviços de segurança continuam seus esforços para identificar o suicida que cometeu o atentado contra a igreja de São Jorge em Tanta”, acrescentou.