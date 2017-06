Edifício do Senado argentino é esvaziado por ameaça de bomba

Buenos Aires – Policiais evacuaram nesta segunda-feira no edifício do Senado da Argentina, em Buenos Aires, após receber uma ameaça de bomba, informaram à Agência Efe fontes parlamentares.

Por enquanto, os agentes trabalham na busca de supostos explosivos no interior do edifício, onde está localizada a câmara Alta.

Não havia nenhuma atividade programada no edifício nesta segunda-feira, por ser véspera de feriado e por grande parte dos legisladores estar em plena campanha eleitoral para as eleições parlamentares de outubro.

No entanto, os poucos funcionários que estavam no interior do edifício na hora foram evacuados e permaneceram nas ruas à espera de poder retornar ao edifício.