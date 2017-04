“É tempo de libertar o povo francês”, diz Le Pen

Paris – A candidata da extrema direita Marine Le Pen, que disputará o segundo turno das eleições presidenciais francesas, conforme as primeiras estimativas de voto, falou neste domingo em “libertar o povo francês “, já que, em sua opinião, “está em jogo a sobrevivência da França”.

Em um discurso grandiloquente em seu reduto eleitoral em Hénin-Beaumont, no norte do país, ela considerou que “o grande desafio nestas eleições é a globalização selvagem” e disse que com seu acesso ao segundo turno, seu partido, deu “o primeiro passo para que os franceses cheguem ao Palácio do Eliseu”.